В Казахстане в кафе взорвался газовый баллон

Есть пострадавшие

АСТАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в кафе на станции Мойынты Карагандинской области Казахстана, в результате ЧП есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

"В Шетском районе Карагандинской области на станции Мойынты, в одном из кафе произошел взрыв газового баллона, после чего вспыхнул пожар. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое и интенсивное горение кафе по всей площади", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, "пострадавшие на данный момент транспортируются в ближайшую районную больницу", где им подготовили места и медикаменты для оказания необходимой помощи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.