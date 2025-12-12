В Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,1

Повреждений в Севастополе не зафиксировали

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 км от Севастополя, зафиксирован один афтершок. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня в Черном море вечером произошло землетрясение магнитудой 3,1. Расстояние до Севастополя составило 24 км. Землетрясение имеет один афтершок", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Он также отметил, что в результате землетрясения повреждений городских объектов в Севастополе не зафиксировано. Сейсмологи успокоили жителей города, добавив, что слабая и регулярная сейсмичность - это нормальный процесс.