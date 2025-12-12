ТАСС: в Ярославской области в общежитии Никитского монастыря произошел пожар

Площадь возгорания составила 250 кв. м

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло в общежитии на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пожар в общежитии в Никитском монастыре", - сказал собеседник агентства.

Позже глава муниципального округа Дмитрий Зяблицкий сообщил о локализации возгорания. "[Пожар] уже локализован. МЧС проводят обход помещений", - сказал Зяблицкий.

Позднее в МЧС сообщили, что ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 250 кв. м.

Никитский мужской монастырь расположен на окраине города, в северной его части, на берегу Плещеева озера. Это самый древний монастырь Переславля-Залесского, основанный ранее 1186 года, и один из древнейших монастырей России. Посвящен святому Никите Великомученику.

