В Одессе произошли взрывы

В Одесской области звучит воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает украинское издание "Фокус".

Других подробностей не приводится. Ранее издание также сообщало о взрывах в городе.

В настоящее время в Одесской области действует режим воздушной тревоги. В красной зоне также находятся Днепропетровская, Николаевская, Сумская и Харьковская области.

В новость внесены изменения (01:30 мск) - добавлена информация о новых взрывах.