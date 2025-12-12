ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Одессе произошли взрывы

В Одесской области звучит воздушная тревога
22:02
обновлено 22:30

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает украинское издание "Фокус".

Других подробностей не приводится. Ранее издание также сообщало о взрывах в городе.

В настоящее время в Одесской области действует режим воздушной тревоги. В красной зоне также находятся Днепропетровская, Николаевская, Сумская и Харьковская области.

В новость внесены изменения (01:30 мск) - добавлена информация о новых взрывах. 

