Работу цеха воронежского предприятия приостановили из-за падения обломков БПЛА

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Работа одного из цехов промышленного предприятия в Воронежской области приостановлена в результате повреждения обломками БПЛА второстепенного оборудования. Также на предприятии поврежден башенный кран, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Там же из-за повреждения второстепенного оборудования временно приостановлена работа одного из цехов, ведутся восстановительные работы", - написал он.

По информации Гусева, прошедшей ночью силами ПВО над территорией области были уничтожены четыре беспилотника.