В Юрге восстановили подачу тепла после аварии на ТЭЦ

Станция функционирует в рабочем режиме

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Нормативный температурный график с учетом погодных условий восстановлен в теплосетях города Юрга Кемеровской области, где ранее произошла авария на ТЭЦ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Фомин.

"Согласно погодным условиям, достигли нормативных параметров теплоносителя", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что ТЭЦ функционирует в рабочем режиме, работают котлы №1, 3, 5 и 6. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе по данным на 18:00 (14:00 мск) достигла 85 градусов, в обратном теплоносителе - 51 градуса. Ранее сообщалось, что на ТЭЦ работает областной штаб, запасы угля сформированы, газ поступает в необходимом объеме.

По данным Фомина, довести параметры теплоносителя до нормативного показателя в 90 градусов планируется к 23:00 (19:00 мск).

В пятницу глава Юрги сообщил, что, по информации компании "Интеграл" (единой теплоснабжающей организации в Юрге), 11-12 декабря ТЭЦ работала ниже температурного графика в связи с технической необходимостью. В администрации города уточняли, что ограничения затронули всех жителей города. Впоследствии сообщалось, что три котла ТЭЦ переведены на газ, на станцию доставлено 3 тыс. тонн качественного угля. Дополнительно был запущен котел №6 на газе.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что 11 декабря один из работников Юргинской ТЭЦ получил ожоги и доставлен в медицинское учреждение. Проводится доследственная проверка.