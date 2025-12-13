В Петербурге задержали обвиняемых в похищении людей и разбое

В декабре преступники похитили двух человек с автозаправки и вывезли в лесополосу

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге семь человек, обвиняемых в похищении людей, разбое, вымогательствах и самоуправстве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163, п. "б" ч. 4 ст. 162, пп. "а", "в", "г", "ж", "з" ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 330 УК РФ (вымогательство, разбой, похищение человека, самоуправство). <…> Благодаря слаженной работе следователей СК России с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны семь человек", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре группа лиц, распределив роли между собой, похитила двух человек с автозаправки в Невском районе Санкт-Петербурга. Насильно посадив их в машину, злоумышленники вывезли их в лесополосу и, угрожая пистолетом, избили, похитив имущество на общую сумму более 2 млн 200 тыс. рублей.

Как отметили в пресс-службе, выполняется комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.