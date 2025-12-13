В Екатеринбурге 150 человек эвакуировались из здания из-за задымления

Причиной стало короткое замыкание электродвигателя в подвале

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной задымления в здании, расположенном на проспекте Ленина в Екатеринбурге. До прибытия пожарных из него самостоятельно эвакуировались 150 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

"В 15:37 (13:37 мск) поступило сообщение о происшествии по проспекту Ленина. Там произошло задымление без последующего горения (в результате короткого замыкания электродвигателя в подвале административного здания). До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 150 человек", - сказали в пресс-службе.

На место происшествия направили 31 человек личного состава и 12 единиц техники.