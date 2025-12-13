В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП

Авария произошла в Кошкинском районе на трассе Борма - Кошки - Погрузная

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 13 декабря. /ТАСС/. В Самарской области столкнулись два легковых автомобиля, пострадали четыре человека. Об этом сообщили журналистам в региональном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.

"В Кошкинском районе на <…> трассе Борма - Кошки - Погрузная произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Пострадавшие направлены в кошкинскую ЦРБ.