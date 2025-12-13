ТАСС: в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет

Предварительно, один человек пострадал

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Двухместный легкомоторный самолет потерпел крушение возле аэродрома Новинки в подмосковном Серпухове. Предварительно, один человек пострадал, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В 3 км от аэродрома Новинки во время взлета произошло падение двухместного легкомоторного самолета. Предварительно, в самолете были два человека, один из них пострадал", - сказал собеседник агентства.