"Общественное. Новости": подозреваемым во взрывах в Киеве грозит пожизненное

По данным издания, они взяты под стражу без права внесения залога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Троим подозреваемым в организации взрывов, которые произошли в Киеве 11 декабря и привели к гибели одного человека, грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом пишет издание "Общественное. Новости".

Как сообщила изданию представитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Ольга Супрун, они взяты под стражу без права внесения залога.

Два взрыва произошли днем 11 декабря в Дарницком районе на востоке города. Первый взрыв произошел в промзоне, когда мимо проходил патруль Национальной гвардии. Один гвардеец погиб, второй был ранен. Позже, когда на месте работала полиция и медики, произошел еще один взрыв. Пострадали два полицейских. 12 декабря сообщалось о задержании трех граждан Украины 23, 25 и 27 лет. Было открыто уголовное дело по статье о террористическом акте, повлекшем гибель человека.

На Украине в последнее время участились случаи диверсий и покушений на силовиков и сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкомата). В стране фиксируются поджоги автомобилей, находящихся на балансе украинской армии, и попытки терактов в военкоматах и подразделениях полиции.