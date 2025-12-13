СК начал проверку после падения самолета в Серпухове

Пострадал один человек

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку после жестокой посадки легкомоторного самолета на территории аэродрома Новинки в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Также проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Как сообщили в надзорном ведомстве, "по ее результатам и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

Ранее в оперативных службах сообщили, что двухместный легкомоторный самолет упал во время взлета. Предварительно, в самолете было два человека, один из них пострадал.