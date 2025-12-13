ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Пилот упавшего в Серпухове самолета получил травму ноги

Другой пилот не пострадал
Редакция сайта ТАСС
15:27

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Один из пилотов легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, получил травму ноги. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Предварительно, один из пилотов получил травму, у него перелом ноги. Другой пилот не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Двухместный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи аэродрома Новинки. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. 

Россия