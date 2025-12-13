На борту самолета из Абакана в Москву умер пассажир

Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами, отметили в авиакомпании S7

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пассажир без сознания был обнаружен во время полета на рейсе авиакомпании S7 по маршруту Абакан - Москва, спасти его не удалось, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"На рейсе S7 2594, следовавшем по маршруту Абакан - Москва, во время полета был обнаружен пассажир без сознания. К сожалению, спасти человека не удалось", - говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, экипаж действовал строго в соответствии с установленными процедурами. "Самолет совершил посадку в аэропорту назначения (Домодедово) и был встречен экстренными службами. Причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами", - добавили там.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего", - сказали в авиакомпании.