Статья

Нарушение электроснабжения и задержки рейсов. Последствия непогоды на юге России

Редакция сайта ТАСС

Арктический фронт принес 13 декабря на юг России резкое похолодание, сильный ветер и дожди, местами вперемешку со снегом. Непогода внесла коррективы в работу некоторых служб реагирования. В аэропорту Волгограда число задержанных рейсов к вечеру увеличилось до 15, в районах Ростовской и Волгоградской областей из-за ветра нарушено электроснабжение, в Таганроге повалены деревья.

По данным центра погоды "Фобос", основное ненастье накрыло юг России 13 декабря. 14 декабря осадки уже приобретут локальный и кратковременный характер, показания термометров в низовьях Волги, Дона и на склонах Кавказа повысятся от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму и на Кубани - до 1-6 градусов тепла.

ТАСС собрал основное о происходящем.

Нарушения электроснабжения

Непогода нарушила электроснабжение потребителей в отдельных районах Ростовской и Волгоградской областей, сообщила пресс-служба энергокомпании "Россети Юг". Причиной стали сильный дождь и ветер с порывами до 23 м/с. В отдельных районах они были такой силы, что под их натиском не устояли даже многотонные железобетонные опоры линий электропередачи.

В Ростовской области в устранении технических нарушений на энергообъектах задействованы 115 бригад - почти 330 человек и 138 единиц спецтехники, в том числе высокой проходимости. Для обеспечения электроэнергией соцобъектов используются резервные источники электроснабжения. В энергокомпании "Россети Юг" отметили, что работы будут вестись круглосуточно до полного восстановления подачи электроэнергии.

В Волгоградской области в связи с неблагоприятной метеообстановкой частично находятся без электроснабжения несколько населенных пунктов в 15 муниципальных районах. Губернатор региона Андрей Бочаров поручил профильным руководителям и главам муниципалитетов активизировать работу по восстановлению электроснабжения и ликвидации последствий стихии, сообщила пресс-служба администрации региона.

Специалисты компании "Россети Юг" и комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области обеспечивают потребителей, в том числе соцобъекты, электроэнергией по резервным схемам электроснабжения. Над восстановлением поврежденных сетей работают более 80 бригад - 280 человек и 85 единиц техники. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов задействованы 15 резервных источников электроснабжения общей мощностью порядка 450 кВт.

Режим повышенной готовности объявлен также в Калмыкии: на дежурство вышли 60 бригад "Калмэнерго", подготовлены резервные источники питания.

Задержки рейсов в Волгограде и закрытие трассы

В международном аэропорту "Сталинград" в Волгограде к вечеру 13 декабря из-за непогоды задержаны семь рейсов на вылет и восемь на прилет, еще два рейса отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, на вылет задерживаются три рейса в Москву, два - в Санкт-Петербург, по одному в Казань и Дубай. На прилет задержаны по два рейса в Москву, Санкт-Петербург и Астрахань, по одному - в Казань и Дубай. Еще два рейса на прилет из Москвы и на вылет в столицу отменены.

Южная транспортная прокуратура (ЮТП) взяла на контроль ситуацию в аэропорту Волгограда, сотрудники надзорного ведомства следят за соблюдением прав пассажиров, о нарушении которых можно также сообщить дежурному прокурору ЮТП.

Арктический шторм, шквалистый ветер, местами достигающий ураганной силы, и снегопад привели к закрытию движения по региональной трассе Иловатка - Старая Полтавка - Гмелинка-Палласовка - Николаевск в Старополтавском и Палласовском районах Волгоградской области. Региональная Госавтоинспекция призвала водителей отказаться от поездок в этом направлении до улучшения погодных условий.

Поваленные деревья и скользкие тротуары