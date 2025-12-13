Около 3,4 тыс. жителей Запорожья остались без света из-за атаки БПЛА и непогоды

Семь населенных пунктов Куйбышевского муниципального округа обесточены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Около 3,4 тыс. жителей в двух муниципальных округах Запорожской области остались без электроснабжения в результате атаки БПЛА ВСУ и неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также

Нарушение электроснабжения и задержки рейсов. Последствия непогоды на юге России

"В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2 416 жителей. Опасность повторных ударов сохраняется. Работы продолжатся после стабилизации обстановки", - написал он.

По информации главы региона, семь населенных пунктов Куйбышевского муниципального округа обесточены в результате неблагоприятных погодных условий, что составляет около 1 тыс. абонентов.

"Аварийные бригады уже ведут восстановительные работы", - добавил Балицкий.