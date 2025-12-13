Умер глава Реутова Филипп Науменко

Ему было 39 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП на территории Нижегородской области, умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он написал об этом в своем Telegram-канале, отметив, что Науменко был чутким и отзывчивым человеком, а также энергичным и талантливым руководителем.

Ранее сообщалось, что глава наукограда в Подмосковье попал в ДТП на территории Нижегородской области, после чего был доставлен в больницу, где находился в состоянии комы.

Он возглавлял Реутов с 2023 года, до этого работал в Балашихе, где с 2017 года занимал пост замглавы города по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря ему исполнилось бы 40 лет.