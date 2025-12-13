"Страна": часть Одессы останется без света минимум до 16 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Многие жители Одессы на юге Украине останутся без электричества минимум до вторника, пишет издание "Страна".

По его данным, одесситы начали получать уведомления от энергокомпаний со сроками восстановления электроснабжения. "Ориентировочное время восстановления электроэнергии - до 23:00 (00:00 мск - прим. ТАСС) 16.12.2025", - говорится в присланном сообщении, фото которого опубликовало издание в Telegram-канале.

"Страна" также отмечает, что в Одессе, Николаеве и в подконтрольном властям Украины городе Херсоне "фактический блэкаут".

В субботу глава городской военной администрации Сергей Лысак проинформировал, что тепло- и водоснабжение отсутствуют в большей части Одессы. Позже власти Одесской области обратились к другим регионам за помощью в водоснабжении, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Ночью и утром сообщалось о взрывах в Одесской области. Кипер в своем Telagram-канале информировал о повреждениях объектов энергетической и промышленной инфраструктуры области.