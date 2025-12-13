Директору Правобережного рынка в Петербурге предъявили обвинение

После пожара на рынке обнаружили тело женщины

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение директору Правобережного рынка в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

"<…> Следователями предъявлено обвинение директору рынка, где после пожара было обнаружено тело женщины", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемый предоставил в аренду помещения рынка для последующей продажи товаров с нарушением норм и правил противопожарной безопасности. В результате этого днем 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе Петербурга произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело женщины, еще двое мужчин были госпитализированы.

Огонь быстро распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Работы по тушению были завершены утром 11 декабря. В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщали, что в результате пожара погиб один человек, еще один госпитализирован. Из опасной зоны были эвакуированы 100 человек.

В городском главке СК по факту пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).