ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Об угрозе предупреждал губернатор Михаил Развожаев
Редакция сайта ТАСС
18:16
обновлено 18:53

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе, сообщал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.

Позже губернатор сообщил об отмене воздушной тревоги. 

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя проинформировала, что общественный транспорт возобновляет движение.

В новость внесены изменения (21:52 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович