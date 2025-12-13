В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Об угрозе предупреждал губернатор Михаил Развожаев

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе, сообщал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.

Позже губернатор сообщил об отмене воздушной тревоги.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя проинформировала, что общественный транспорт возобновляет движение.

В новость внесены изменения (21:52 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.