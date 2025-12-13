В Севастополе объявляли воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
18:16
обновлено 18:53
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе, сообщал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.
Позже губернатор сообщил об отмене воздушной тревоги.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя проинформировала, что общественный транспорт возобновляет движение.
