В Саратовской области мужчина погиб из-за падения кровли со здания

Порывы ветра в регионе превышают 20 м/с

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Часть кровли сорвало со здания в Саратовской области из-за сильного ветра, в результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщили ТАСС в областной службе спасения.

"По предварительным данным, в Александрово-Гайском муниципальном районе на улице Красного Бойца <...> порывами ветра сорвало кусок кровли с трехэтажного здания, который упал на автомобиль. В результате происшествия мужчина 1981 года рождения погиб", - сообщили в ведомстве.

Министерство дорожного хозяйства Саратовской области ранее сообщало, что регион накрыли снегопады и метели, порывы ветра превышают 20 м/с. В Саратове ввели режим повышенной готовности.