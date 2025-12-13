В Саратовской области мужчина погиб из-за падения кровли со здания
19:57
САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Часть кровли сорвало со здания в Саратовской области из-за сильного ветра, в результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщили ТАСС в областной службе спасения.
"По предварительным данным, в Александрово-Гайском муниципальном районе на улице Красного Бойца <...> порывами ветра сорвало кусок кровли с трехэтажного здания, который упал на автомобиль. В результате происшествия мужчина 1981 года рождения погиб", - сообщили в ведомстве.
Министерство дорожного хозяйства Саратовской области ранее сообщало, что регион накрыли снегопады и метели, порывы ветра превышают 20 м/с. В Саратове ввели режим повышенной готовности.