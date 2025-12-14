ТАСС: под домашний арест отправили экс-замглавы Чехова по делу о мошенничестве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Суд назначил домашний арест бывшему заместителю главы подмосковного Чехова Евгению Акуличеву, который курировал в городе вопросы, связанные с ЖКХ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Акуличеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца. Он обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. По его словам, бывший чиновник сотрудничает со следствием.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, дело Акуличева связано с арестом замглавы Химок Дмитрия Кайгородова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве в сфере ЖКХ.

Акуличев уволился из администрации Чехова по собственному желанию в октябре 2024 года, там он отвечал за вопросы ЖКХ. До этого Акуличев занимал аналогичную должность в Химках, где пробыл замом главы города больше года.

Ранее сообщалось, что арест Кайгородова связан с уголовным делом о мошенничестве при выполнении контрактов с муниципальным предприятием "ЖКХ Чеховского района".

По версии следствия, руководители муниципального предприятия "ЖКХ Чеховского района" в 2022 году составили ложные отчеты о выполненных работах, связанных с реконструкцией и модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, которые затем были направлены в правительство Московской области. Помимо этого, обвиняемые были уличены в хищении порядка 2 млн рублей у муниципального предприятия в процессе исполнения контрактов на модернизацию котельных. Кайгородов работал в администрации Химок в 2019-2022 годах.