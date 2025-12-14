Житель Нижегородской области отдал мошенникам около 5 млн рублей

Пенсионеру позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и убедили в необходимости декларирования сбережений

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело завели в Нижегородской области по факту мошенничества в отношении 78-летнего пенсионера, который лишился почти 5 млн рублей. Об этом сообщило в своем Telegram-канале главное управление МВД России по региону.

"Пенсионер из Дзержинска перевел аферистам и передал прибывшему от злоумышленников курьеру личные сбережения. <...> Ущерб составил почти 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 78-летнему жителю позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и убедили в необходимости декларирования сбережений. В полиции отметили, что пенсионер поверил неизвестным и перевел через банкоматы 2,25 млн рублей, а затем передал прибывшему к нему домой мужчине 2,7 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.