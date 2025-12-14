В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

В подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Третья серия взрывов произошла в контролируемой властями Украины части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в Telegram-канале, не приведя подробностей. Ранее Федоров уже дважды сообщал о взрывах.

