ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы

В подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги
Редакция сайта ТАСС
10:55

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Третья серия взрывов произошла в контролируемой властями Украины части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в Telegram-канале, не приведя подробностей. Ранее Федоров уже дважды сообщал о взрывах.

В подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги. 