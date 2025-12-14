ТАСС: в Татарстане в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Еще 14 пострадали

КАЗАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. По предварительным данным, 2 человека погибли и 14 пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Альметьевском районе Татарстана. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, всего пострадали 16 человек, в том числе 13 пассажиров микроавтобуса, из них две пассажирки погибли, трое находятся в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель иномарки Mercedes и два человека, находившиеся в автомобиле Haval", - сообщили правоохранители.

Прокуратура Татарстана в своем Telegram-канале сообщила, что ДТП произошло возле села Кичучатово. По предварительной информации Госавтоинспекции региона, водитель автомобиля Niva не выбрал безопасную скорость и врезался на встречной полосе в грузовик Mercedes, после чего с фурой столкнулись автомобили Haval, Chevrolet и микроавтобус Ford. На место происшествия выехала заместитель Альметьевского городского прокурора Татьяна Федоровская. Организована проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.