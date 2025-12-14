В Подмосковье завели дело против мужчины, избившего дочь в магазине

По предварительным данным областной прокуратуры, житель Химок нанес несколько ударов по лицу девочке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении отца, который избил свою несовершеннолетнюю дочь в одном из магазинов в Химках. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту неисполнения мужчиной обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (ст. 156 УК РФ)", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным областной прокуратуры, примерно в семь часов вечера 13 декабря в помещении магазина на улице Бурденко в Химках мужчина нанес несколько ударов по лицу девочке, что зафиксировано камерами видеонаблюдения.

"Проведение проверки поручено Химкинской городской прокуратуре, которая даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в полиции Подмосковья также сообщили о проведении проверки.