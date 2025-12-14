Житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона-камикадзе

Губернатор региона Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего

БРЯНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе село в Севском районе Брянской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье Севского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель", - написал он.

Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным погибшего. Им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.