Житель Брянской области погиб при атаке украинского дрона-камикадзе

Губернатор региона Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего
14:44

БРЯНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе село в Севском районе Брянской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Подывотье Севского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель", - написал он.

Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным погибшего. Им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. 

