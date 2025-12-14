В Колумбии в аварии со школьным автобусом погибли более 10 человек

Глава департамента Антиокия Андрес Хулиан Рендон сообщил, что отправился в регион, чтобы лично разобраться с ситуацией

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 декабря. /ТАСС/. Более 10 человек погибли в аварии со школьным автобусом в Колумбии. Об этом сообщил губернатор департамента Антиокия Андрес Хулиан Рендон.

"Жители Антиокии, сегодня очень печальный день. Мы проснулись от новости об аварии школьного автобуса. <...> На данный момент сообщается о более чем десятке погибших и 20 раненых. Вся сеть больниц мобилизована для оказания помощи в этой чрезвычайной ситуации", - написал губернатор в Х.

В свою очередь, газета El Tiempo сообщила о 16 погибших и более чем 20 раненых.

Глава департамента также сообщил, что отправился в регион, чтобы лично разобраться с ситуацией.