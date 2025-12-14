Военный суд начнет допрос исполнителей теракта в "Крокус сити холле"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичном суде начнет допрашивать главных фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", жертвами которого стали 149 человек.

Всего по делу проходят 19 обвиняемых, процесс проходит в закрытом режиме.

"Допрос начнется с Шамсидина Фаридуни - одного из четырех устроивших бойню в "Крокусе" стрелков. Затем планируется допрос остальных трех боевиков, участвовавших в нападении в концертном зале в Красногорске", - уточнил ТАСС один из участников процесса.

Шамсидин Фаридуни - один из четырех террористов, непосредственно участвовавших в расстреле посетителей в "Крокусе", гражданин Таджикистана, родом из кишлака Лойоби города Гиссар, расположенного в 50 км от Душанбе. До того как его завербовали террористы, он работал пекарем, соседи характеризовали его "тихим, совестливым и не имеющим друзей". Вместе с тем в 2020 году Фаридуни до вербовки боевиком вышел из мест заключения, где отбывал наказание за домогательства к несовершеннолетней.

На допросе после задержания, а также во время предварительного следствия Шамсидин Фаридуни заявил, что дал согласие на участие в теракте в корыстных целях - из-за денег, которые ему якобы предложили кураторы в Telegram. Так, по его словам, вышедший с ним на связь анонимный пользователь мессенджера представился помощником проповедника и дал ему задание "убить как можно больше людей - без разбора".

На прошлой неделе гособвинение закончило представлять свои доказательства в суде. По данным пресс-службы суда, в период с 4 августа со стороны обвинения в суде были исследованы показания более 2 тысяч человек (потерпевших и свидетелей), протоколы осмотра места происшествия, а также предметов (документов), заключения экспертиз, проведенных в ходе производства предварительного следствия, заключения специалистов и иные документы, содержащиеся в более чем 400 томах уголовного дела.