ФАС выявила сговор при поставке энергоресурсов на Камчатку

Сумма заключенных договоров составила более 18 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Управление ФАС России по Камчатскому краю выявило сговор на сумму свыше 18 млрд 389 млн рублей со стороны компаний, занимающихся поставками каменного угля и дизельного топлива в регион. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы Камчатского края.

"ФАС России признала АО "Корякэнерго", АО "Камчатэнергосервис", АО "Каминжиниринг", ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Эко-Сервис", ООО "Терминал-Запад", ООО "Энерготорг", а также Петропавловск-Камчатский морской торговый порт нарушившими Закон о защите конкуренции. <…> Общая сумма заключенных договоров составила свыше 18 млрд 389 млн рублей, что могло повлиять на формирование тарифов на коммунальные услуги", - рассказали в пресс-службе.

В УФАС установили, что реализация соглашения проходила по схеме свой - чужой, что не позволяло добросовестным участникам выходить на рынок поставки каменного угля и дизельного топлива для ресурсоснабжающих организаций. "Победителями закупок становились компании подконтрольные нескольким группам лиц, в частности группе лиц морского порта. Одним из требований документации было наличие договора с портом или складом хранения на его территории. Заключение договоров проводилось исключительно с участниками антиконкурентного соглашения", - уточнили там.

В ведомстве отметили, что участникам антиконкурентного соглашения грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП.