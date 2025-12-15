В Днепропетровской области поезда идут с задержками из-за обесточивания сети

Резервные тепловозы уже выведены

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ряд поездов на Украине идут с задержками в несколько часов из-за обесточнивания контактной сети в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе "Укржелдороги".

"В Днепропетровской области имеем обесточивание контактной сети. <...> Резервные тепловозы уже выведены", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.

В компании уточнили, что поезд Днепр - Львов следует с задержкой 6,3 часа, Киев - Кривой Рог опаздывает более чем на четыре часа, несколько других междугородних рейсов задерживается на три часа.

Пригородные электрички в направлении Днепропетровска и Кривого Рога будут курсировать с опозданием на три-четыре часа, добавили в "Укржелдороге".

В ночь на 15 декабря в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога. Утром в Госслужбе по ЧС Украины сообщили о пожаре на инфраструктурном объекте в Синельниковском районе, а также о повреждении инфраструктурного объекта и транспортного предприятия в других районах области.