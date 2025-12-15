People: в убийстве режиссера Райнера и его жены подозревают их сына

В 2016 году Ник в интервью журналу рассказывал, что страдал наркотической зависимостью с подросткового возраста, однако четкой связи между болезнью и совершенным преступлением издание не прослеживает

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Американский режиссер и актер Роб Райнер и его жена были убиты собственным сыном Ником. Об этом пишет журнал People со ссылкой на источники.

В статье говорится, что в 2016 году сын режиссера в интервью журналу рассказывал, что страдал наркотической зависимостью с подросткового возраста, однако четкой связи между болезнью Ника и совершенным преступлением журнал не прослеживает.

Ранее сообщалось, что Райнер и его жена были найдены в своем особняке около 15:30 14 декабря (02:30 мск 15 декабря) с ножевыми ранениями.

Райнер снял порядка 30 картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Американский президент" (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007), а также сыграл второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013).