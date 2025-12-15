В поисках туристов в Прикамье задействовали 78 человек

Также к работе привлекли 47 единиц техники

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. По уточненным данным, в поисках пропавших туристов в Пермском крае задействованы 78 человек и 47 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На данный момент времени в поисках участвует 78 человек, привлечено уже 47 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Ранее в СУ СК по региону сообщали о том, что более 100 человек и 46 единиц техники задействованы в поисках.