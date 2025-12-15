Более $13 млн отмыли сотрудники оборонного предприятия на Украине

Должностные лица осуществили это через подставные фирмы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Должностные лица одного из оборонных предприятий Украины отмыли более $13 млн через фиктивные контракты о поставках запчастей для ремонта техники ВСУ. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, оборонное предприятие получило от государства $59 млн на заказы по ремонту военной техники и оборудования. При выполнении контрактов сотрудники оборонного предприятия с помощью нелегального конвертационного центра организовали схему вывода бюджетных средств. Часть полученных по контрактам госсредств они переводили на счета подконтрольных фиктивных фирм якобы за поставку запчастей для техники ВСУ.

Фактически деньги проходили через сеть несуществующих лиц и фирм, обналичивались и возвращались самим организаторам схемы. Некоторым ее участникам предъявлено обвинение по статье о легализации средств, полученных преступным путем. Следствие не исключает существование аналогичных схем в сфере оборонных закупок, идет проверка по этому факту.

Ранее украинские СМИ уже отмечали, что на фоне раскрытия крупной преступной схемы в сфере энергетики Украины могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием по делу бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича называлось имя нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны именно через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова и уговорил купить некачественные бронежилеты для ВСУ на $5,2 млн. 25 ноября Умеров дал показания по этому делу в качестве свидетеля на допросе в НАБУ.