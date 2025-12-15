Подруга экс-президента Словакии оказалась жертвой теракта в Сиднее

Гибель женщины подтвердил также действующий президент Словакии Петер Пеллегрини, резко осудив, как и другие словацкие политики, действия террористов

БРАТИСЛАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Гражданка Словакии и близкая подруга экс-президента республики Зузаны Чапутовой оказалась в числе жертв теракта на пляже в Сиднее.

"Сообщение [о стрельбе на пляже в Сиднее] стало особенно болезненным для меня и моей семьи, так как словачка, которая стала одной из жертв [теракта], была нашей давней близкой подругой", - написала Чапутова в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Гибель женщины подтвердил также действующий президент Словакии Петер Пеллегрини, резко осудив, как и другие словацкие политики, действия террористов.