Жителя Дагестана осудили за мошенничество с квартирой инвалида

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Суд Каспийска приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за мошенничество с продажей квартиры родственника-инвалида. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

"Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, где жертвой родного племянника стал пожилой житель Каспийска. <…> Суд счел доказанной вину подсудимого, инкриминируемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленник, воспользовавшись доверием пожилого родственника, являющегося инвалидом, убедил его продать двухкомнатную квартиру под предлогом покупки более просторного жилья. Вместо этого он подделал подписи и оформил недвижимость на себя, после чего дважды заложил квартиру, получив 1,2 млн рублей, а затем продал ее третьим лицам за 4,15 млн рублей, присвоив все средства.