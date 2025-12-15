В Егорьевске рассмотрят дело подростка, не сообщившего о подготовке теракта

Против несовершеннолетнего завели дело о несообщении о преступлении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Егорьевский городской суд рассмотрит уголовное дело подростка, который не сообщил в правоохранительные органы о подготовке нападения на школу, которое планировал его друг. Об этом ТАСС рассказали в объединенной пресс-службе судов Московской области.

"Подсудимый, реально воспринимая информацию о преступных планах друга, осознавая общественно опасный характер своих действий по ее сокрытию, умышленно не сообщил о его участии в террористической организации в уполномоченные органы власти", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по версии обвинения, подсудимый знал об участии своего друга в деятельности движения "Колумбайн", признанного террористическим и запрещенным в РФ. Также он знал, что тот планирует совершить убийство двух и более лиц 11 января 2024 года в помещении гимназии №10 в Егорьевске. В отношении подростка возбуждено дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Обвиняемому грозит до года лишения свободы. Приговор по делу о недоносительстве планируют огласить 17 декабря.

В декабре 2023 года правоохранители задержали 15-летнего школьника из Егорьевска. По данным администрации города, девятиклассник проникся идеями движения "Колумбайн" и хотел устроить теракт в местной гимназии. В его телефоне нашли переписку с неизвестным куратором, который давал ему советы, как купить оружие, где его хранить и как непосредственно совершать нападение. У задержанного дома нашли огнестрельное оружие. Он хотел совершить нападение 11 января, после окончания зимних каникул. Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом" и "Участие в деятельности террористической организации".