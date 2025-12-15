В Сочи потушили пожар в многоквартирном жилом доме

Из дома эвакуировали 50 человек

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты потушили пожар в многоквартирном жилом доме в Сочи, откуда ранее эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"[На пожаре объявлена] полная ликвидация", - сказали в региональном главке МЧС.

Квартира загорелась в многоэтажном доме на площади 40 кв. м. Специалисты эвакуировали из дома 50 человек, еще одного спасли.