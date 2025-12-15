В Индии предъявили обвинения причастным к атаке в Пахалгаме террористам

Как следует из обвинительного заключения, к теракту причастны запрещенная в РФ террористическая группировка "Лашкар-э-Тайба" и ее крыло "Фронт сопротивления"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 декабря. /ТАСС/. Национальное агентство расследований Индии предъявило обвинения террористам, причастным к атаке в Пахалгаме, жертвами которой в апреле стали 26 человек. Об этом сообщило агентство ANI.

Как следует из обвинительного заключения ведомства, к теракту причастны террористическая группировка "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) и ее крыло "Фронт сопротивления". В заключении также назван куратор преступления - Саджид Джатт, предположительно сотрудник пакистанской разведки. По данным агентства ANI, трое, чьи имена фигурируют в обвинительном заключении, ранее были ликвидированы в ходе антитеррористической операции индийских силовиков. Нескольким террористам удалось скрыться и они находятся в розыске. А еще несколько пособников террористов арестованы.

Обвинительное заключение ведомства объемом в почти 1,6 тыс. страниц выдвинуто по итогам расследования теракта, которое длилось восемь месяцев. Документ передан на рассмотрение суда по борьбе с терроризмом северной союзной территории Джамму и Кашмир, где была совершена атака.

22 апреля боевики устроили теракт в популярном туристическом городе Пахалгам, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец, многие получили ранения. Нападавшим удалось скрыться. Индийские спецслужбы обнаружили доказательства причастности к атаке Межведомственной разведки Пакистана.

7-10 мая ВС Индии в ходе операции "Синдур" подвергли ракетным ударам террористическую инфраструктуру в пакистанской зоне Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена.