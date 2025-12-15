Военный суд начал допрашивать исполнителей теракта в "Крокус сити холле"

Шамсидин Фаридуни признал вину

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичном суде начал допрос Шамсидина Фаридуни - одного из главных фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", жертвами которого стали 149 человек. Всего по делу проходят 19 обвиняемых, процесс проходит в закрытом режиме.

"После обеда допрос начался с Фаридуни, который подробно дал показания на русском языке, не прибегая к помощи переводчика или каких-либо записей. Подсудимый рассказал, что признает себя виновным. Вместе с тем из его показаний стало понятно, что он не осознавал, что делал", - сказала адвокат потерпевших Людмила Айвар.

По ее словам, допрос Фаридуни продолжат во вторник. Фаридуни - один из четырех террористов, непосредственно участвовавших в расстреле посетителей в "Крокусе", гражданин Таджикистана, родом из кишлака Лойоби города Гиссар, расположенного в 50 км от Душанбе.

До того, как его завербовали террористы, он работал пекарем, соседи характеризовали его "тихим, совестливым и не имеющим друзей". Вместе с тем в 2020 году Фаридуни до вербовки боевиком вышел из мест заключения, где отбывал наказание за домогательства к несовершеннолетней. На допросе после задержания, а также во время предварительного следствия Фаридуни заявил, что дал согласие на участие в теракте в корыстных целях - из-за денег, которые ему якобы предложили кураторы в Telegram. Так, по его словам, вышедший с ним на связь анонимный пользователь мессенджера представился помощником проповедника и дал ему задание "убить как можно больше людей - без разбора".

Кроме того, как следует из материалов дела, по результатам судебных экспертиз в крови боевиков был обнаружен мефедрон. Наркотические вещества не были обнаружены только в крови Фаридуни, который стал единственным из четырех террористов, кто не только дал признательные показания в полном объеме, но и раскаялся в содеянном.

На прошлой неделе гособвинение закончило представлять свои доказательства в суде. По данным пресс-службы суда, в период с 4 августа со стороны обвинения в суде были исследованы показания более 2 тыс. человек (потерпевших и свидетелей), протоколы осмотра места происшествия, а также предметов (документов), заключения экспертиз, проведенных в ходе производства предварительного следствия, заключения специалистов и иные документы, содержащиеся в более чем 400 томах уголовного дела.