Захарова: среди жертв теракта в Сиднее есть россияне

Россия осуждает террористический акт в Австралии, подчеркнула официальный представитель МИдД РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские соотечественники, постоянно проживающие в Австралии, стали жертвами теракта в Сиднее. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, в Москве с глубоким прискорбием восприняли известие о террористическом акте в Сиднее. "Решительно осуждаем варварское нападение экстремистов, в результате которого 15 невинных граждан, в том числе десятилетняя девочка, были убиты, десятки получили ранения", - добавила она.

При этом представитель российского дипведомства подчеркнула, что Россия неизменно выступает за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях. "Призываем к объединению усилий всех стран мира для совместного отпора этому варварству. Выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и всем пострадавшим в результате теракта. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим от этого страшного преступления", - заключила дипломат.