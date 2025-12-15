Правозащитник Мельников: в Мьянме удерживают в рабстве фотомодель из России

Девушке предложили работу в Таиланде, после чего забрали документы и вывезли в мошеннический кол-центр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Неизвестные похитили на территории Мьянмы фотомодель из России, по имеющимся данным, девушка оказалась в рабстве у местных жителей. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

"Модель из России похитили в Мьянме, после того как ей предложили работу в Таиланде, у девушки отобрали все документы и вывезли в мошеннический кол-центр, где заставляют работать против ее воли", - рассказал правозащитник. По его словам, девушка сначала прилетела в Таиланд, сразу оттуда ее отправили в Янгон, якобы на собеседование. Там у нее силой забрали паспорт и другие документы.

В кол-центре россиянку и еще около 200 человек удерживают силой - тех, кто отказывается работать, избивают, пытают электрошокерами и угрожают расправой. "За освобождение похитители потребовали у модели около $10 тыс., которых у нее нет", - утверждает Мельников. Он отметил, что обратился к руководителю 3-го азиатского департамента МИД РФ Людмиле Воробьевой с просьбой оказать содействие в возвращении похищенной россиянки на родину.