Бывший депутат Госдумы Напсо объявлен в розыск

Его разыскивают по подозрению в уголовном преступлении

Юрий Напсо © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо, который был лишен мандата за прогулы заседаний, объявлен в розыск по подозрению в уголовном преступлении. Об этом сказано в базе розыска МВД.

"Напсо Ю. А, родившийся 17 апреля 1973 года, объявлен в розыск по статье УК РФ", - сказано в базе данных.

Там не указывается сути претензий к экс-парламентарию. Ранее адвокат Напсо Роман Баранников заявил о наличии уголовного дела в отношении его клиента, но не уточнил с чем оно связано.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что Напсо является фигурантом уголовного дела об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

В апреле Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Напсо в связи с неисполнением им в течение более 30 дней обязанности принимать личное участие в заседаниях палаты парламента. Как уточняли ТАСС в пресс-службе Госдумы, решение о лишении Напсо депутатских полномочий было принято единогласно. Полномочия Напсо считаются досрочно прекращенными с 3 апреля 2025 года. Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними - отсутствовал на работе.