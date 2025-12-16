В Боливии из-за наводнения погибли не менее 20 человек

Еще 20 числятся пропавшими без вести

Редакция сайта ТАСС

© Diego Tejerina/ picture alliance via Getty Images

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли, столько же числятся пропавшими без вести в результате наводнения в департаменте Санта-Крус в Боливии. Об этом сообщил замминистра обороны страны Альфредо Троче.

"Общее число погибших достигло 20. Более 20 человек числятся пропавшими без вести. К сожалению, число погибших наверняка возрастет, потому что уровень воды снижается и спасатели ведут поиск тел тех, кто не смог спастись от удара стихии", - сказал он в эфире телеканала Bolivia TV.

Власти департамента объявили регион зоной бедствия. Сильнее всего от наводнений пострадал муниципалитет Эль-Торно. По данным властей, разгулом стихии затронуты более 600 семей.

13 декабря на Санта-Крус обрушились сильные дожди, которые привели к тому, что несколько рек в регионе вышли из берегов.