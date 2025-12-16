На Украине нашли пистолет, из которого был застрелен Парубий

На пистолете также были найдены следы ДНК подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пистолет, из которого в конце лета был убит бывший спикер Верховной рады и экс-секретарь Совбеза страны Андрей Парубий.

Как сообщила СБУ в своем Telegram-канале, пистолет Макарова с глушителем нашли в тайнике. По результатам экспертизы, именно из этого оружия был застрелен Парубий. На пистолете также были найдены следы ДНК подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады. Сообщается также, что подозреваемому дополнительно предъявлено обвинение "в оправдании действий РФ".

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. В ночь на 1 сентября в Хмельницкий области при попытке бегства был задержан подозреваемый в убийстве Михаил Сцельников, который признал вину. Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога, в конце октября арест был продлен. Сначала убийство Парубия квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной деятельностью). В начале октября СБУ переквалифицировала дело и предъявила Сцельникову обвинение в госизмене.

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза Украины, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на майдане Незалежности в Киеве. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года Парубий был внесен в санкционный список РФ.