Жителя Оренбуржья приговорили к 13 годам за диверсию на железной дороге

Также у мужчины конфисковали 30 тыс. рублей, полученные за совершение противоправных действий

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Оренбургский областной суд вынес приговор по уголовному делу о диверсии, приговорив к 13 годам заключения местного жителя, совершившего поджог железнодорожного батарейного шкафа. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Оренбургский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Оренбуржья. Он признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору). <…> Согласившись с позицией прокурора Оренбургской области, поддерживающего государственное обвинение, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет шести месяцев в тюрьме", - сказано в сообщении.

Также по решению суда у мужчины конфисковали 30 тыс. рублей, полученные за совершение противоправных действий, и мобильный телефон, который он использовал.

Согласно материалам дела, фигурант в апреле 2025 года в мессенджере ответил согласием на предложение неизвестного уничтожить объект транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. Получив необходимые инструкции, мужчина совершил поджог железнодорожного батарейного шкафа.