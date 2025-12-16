В Сочи выявили нарушения при работах на реке Мзымте

Ущерб водным ресурсам оценили в сумму свыше 20 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 16 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края выявила нарушения при проведении дноуглубительных работ на реке Мзымте в Сочи, ущерб водным ресурсам оценили в сумму свыше 20 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.

"Установлено, что коммерческая организация при проведении дноуглубительных работ на реке Мзымте причинила ущерб водным биоресурсам на сумму свыше 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что в суд направлен иск с требованием о взыскании с виновных экологического ущерба, а на имущество ответчиков в целях его исполнения наложен арест.