Харьковская ВГА завела дело на руководство агропредприятия за помощь ВСУ

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации сообщило, что руководители предприятия "Терра" предоставляли Вооруженным силам Украины здания для размещения, а также передавали им продукцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении руководителей агропредприятия "Терра" в Лозовском районе региона за предоставление помещений и продукции Вооруженным силам Украины.

"Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства агропромышленного предприятия "Терра", располагающегося на территории населенного пункта Первомайское Лозовского района Харьковской области. Фигурантами стали директор компании Ясинский Александр Иванович, директор по производству Ясинский Олег Иванович, а также директор по транспорту и МТО коммерческой фирмы Приходько Сергей Анатольевич", - сказано в сообщении пресс-службы УВД ВГА.

Как поясняет ведомство, указанные лица предоставляли ВСУ здания предприятия для размещения, а также передавали им продукцию предприятия. Дело возбуждено по ст. 276.1 УК РФ ("Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.