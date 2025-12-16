ТАСС: ранивший учительницу школьник из Петербурга отказался давать показания

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Пятнадцатилетний подросток, который 15 декабря ранил ножом учительницу в школе Красногвардейского района Санкт-Петербурга, на допросе у следователя отказался давать показания, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя самого. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Сегодня вечером несовершеннолетнего подозреваемого доставили из больницы на допрос в следственный отдел. В ходе беседы со следователем, которая прошла в присутствии психолога и адвокатов, подросток отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 конституции. Врачи с учетом текущего состояния здоровья школьника разрешили поместить его в изолятор временного содержания, куда он и отправлен в настоящее время", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Потерпевшую учительницу также допросили - по ее словам, у них с учеником не было конфликтов, и агрессия подростка стала для нее неожиданностью. "Педагог рассказала, что учащийся пришел к ней рано утром на одно из дополнительных занятий, которые посещал для исправления оценок. Она задала ему пару вопросов, после чего он и нанес ей ножевые ранения", - сообщил собеседник ТАСС.