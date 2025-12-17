ВСУ семь раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области

Погиб человек, еще один получил ранение

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Один мирный житель Запорожской области погиб, еще один получил ранение в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 7 фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший и погибший. В городе Пологи при обстреле частного сектора погибла женщина 1952 года рождения. В селе Великая Знаменка в результате атаки пострадал мужчина 1964 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что пострадавший находится в стабильном состоянии.